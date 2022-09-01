Леонардо Ди Каприо заприметили с 22-летней украинской моделью

Американский актер Леонардо Ди Каприо после расставания с 25-летней моделью Камиллой Морроне нашел любимую помоложе.

Похоже, знаменитость все же решил не изменять своим вкусам. Ди Каприо вновь стал встречаться с моделью. Интересно, что новой избранницей Лео стала девушка, родом из Украины – Мария Берегова, пишет Daily Mail.

Впервые знаменитость и модель заметили еще в июле в Сан-Тропе на юге Франции. Они вместе выходили из одного из элитных ночных клубов. По словам инсайдеров, актер там познакомился с девушкой.

Фото: maria.beregova/Instagram

Впоследствии их заприметили во время отдыха на роскошной яхте актера.

Фото: maria.beregova/Instagram

Отметим, Мария Берегова родом из Киева. Впрочем, девушка выросла во Франции, где посещала частную школу-интернат. Сейчас знаменитость живет в Лондоне, где получает образование, чтобы со временем возглавить семейное фармацевтическое предприятие.

Фото: maria.beregova/Instagram

Мария была замужем. Ее мужем был бизнесмен Ахмед Масуд Абдельхафид, управляющий империей недвижимости и моды в Монако. Но незадолго до встречи с Лео модель сменила свою фамилию на девичью и сообщила, что развелась.

Напомним, недавно стало известно, что Ди Каприо разошелся с моделью Камиллой Морроне. Парочка была вместе в течение четырех лет.

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