Жена больного афазией Брюса Уиллиса показала, как справляется с горем

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, к Национальному дню осознания горя рассказала поклонникам, как учится жить с мыслями о болезни мужчины.

На своей странице в Instagram жена актера обнародовала видео, на котором продемонстрировала свои увлечения. Хеминг показала, что занимается спортом, хозяйничает в саду, а также активно проводит время с семьей.

В публикации к видео Эмма рассказала, что именно эти хобби помогают ей жить дальше и переживать проблемы со здоровьем у Брюса.

"Мое горе может парализовать, но я учусь, как с ним жить. Как сказала мне моя падчерица, горе — это самая глубокая и чистая форма любви. Надеюсь, вы тоже найдете в этом немного утешения", — написала Хеминг.

Напомним, что в марте стало известно, что у голливудского актера Брюса Уиллиса диагностировали афазию. Это расстройство речи, возникающее после повреждения мозга. Из-за него поражаются речевые и когнитивные способности. Из-за своей болезни "крепкий орешек" был вынужден оставить работу в кино.

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