Коли на фронті буде оперативна пауза: прогноз військового експерта

Погода буде одним із тих факторів, який сприятиме тому, що війна затихне. Восени почнуться дощі, а за таких умов важка техніка, зокрема, може рухатись лише великими дорогами. На ґрунтовій дорозі вона одразу в'язне.

Про напрямки головного удару ЗСУ на фронті в етері ТСН розповів військовий експерт Петро Черник.

"Насправді прогнозувати фронт – це справа дуже невдячна, тому що фронт – неймовірно динамічна справа. Так є у будь-якій війні, і в нашій, зокрема. Стратегічно було б правильніше у всій війні, незалежно від південного фронту, сказати – ЗСУ під військово-політичним керівництвом, перехопили стратегічну ініціативу у противника. Ми дійсно перенесли частину бойових дій на нашу окуповану територію, це величезний успіх. Противник не може нав’язувати нам свій оперативний порядок денний", - сказав він.

Також Черник вважає, що восени, коли почнуться дощі, і важка техніка не зможе рухатися суходолом – ця фаза війни затихне.

"Не маю оптимізму, що до Нового року ми їх виб’ємо. Ймовірно, навесні, коли тільки висохне земля розпочнеться чергова російсько-українська фаза. Їхній військово-промисловий комплекс став на системну деградацію", - додав він.

Раніше експерт Олег Жданов заявив, що у стратегічному масштабі Україна виграє цю війну. У політичному контексті ми її вже виграли, Росія вже програла. У воєнному плані ми зараз перебуваємо посередині цієї війни.

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