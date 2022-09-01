Когда на фронте будет оперативная пауза: прогноз военного эксперта

Погода будет одним из тех факторов, которые будут способствовать тому, что война затихнет. Осенью начнутся дожди, а при таких условиях тяжелая техника, в частности, может двигаться по большим дорогам. На грунтовой дороге она сразу вязнет.

О направлениях главного удара ВСУ на фронте в эфире ТСН рассказал военный эксперт Петр Черник.

"На самом деле прогнозировать фронт – это дело очень неблагодарное, потому что фронт – невероятно динамичное дело. Так есть в любой войне, и в нашей, в частности. Стратегически было бы правильнее о всей войне, независимо от южного фронта, сказать – ВСУ под военно -политическим руководством, перехватили стратегическую инициативу у противника. Мы действительно перенесли часть боевых действий на нашу оккупированную территорию, это огромный успех. Противник не может навязывать нам свою оперативную повестку дня", — сказал он.

Также Черник считает, что осенью, когда начнутся дожди, и тяжелая техника не сможет двигаться по суше – эта фаза войны затихнет.

"У меня нет оптимизма, что к Новому году мы их выбьем. Вероятно, весной, когда только высохнет земля начнется очередная российско-украинская фаза. Их военно-промышленный комплекс стал на системную деградацию", — добавил он.

Ранее эксперт Олег Жданов заявил, что в стратегическом масштабе Украина выиграет эту войну. В политическом контексте мы ее уже выиграли, Россия уже проиграла. В военном плане мы сейчас находимся в середине этой войны.

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