Россия, вероятно, не захватит больше территорий в Украине в ближайшие месяцы – ISW

Российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, набранный в конце июля, и достигают кульминации.

Военные РФ продемонстрировали постоянную неспособность превратить небольшие тактические успехи в оперативные успехи. Этот недостаток может помешать России добиться значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, за исключением серьезных изменений на поле боя.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Так, импульс российских войск от территориальных достижений вокруг Бахмута и Авдеевки в конце июля, вероятно, иссяк, и российские атаки на востоке Украины достигнут кульминации, хотя очень небольшие российские продвижения будут продолжаться.

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Несостоятельность российских войск воспользоваться предыдущими достижениями вокруг Бахмута и Авдеевки является примером более фундаментальной российской военной проблемы — продемонстрированной неспособности превратить тактические достижения в оперативные успехи.

Сообщается, что российская армия совершила несколько неудачных наземных штурмов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, наземное наступление к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.

Оккупанты также добились ограниченных успехов к западу от города Донецка, но не проводили наземных нападений на административную границу Донецко-Запорожской области.

Фото: understandingwar.org

Кроме того, российские войска совершили безуспешные наземные штурмы юго-западнее Донецка и продолжили атаковать населенные пункты северо-западнее и юго-западнее Авдеевки, а также несколько штурмов на линии фронта Херсон-Николаев и частично продвинулись к востоку от города Николаева.

Напомним, российские оккупанты продолжают штурмовать на Донетчине. За прошедшие сутки они пытались наступать в направлении Довгенького.

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