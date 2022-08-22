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По Харькову враг нанес ракетный удар

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По Харькову враг нанес ракетный удар

Фото: Associated Press

Пострадал Киевский район города.

В ночь на понедельник 22 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом в Telegram-канале написал мэр Игорь Терехов.

По его словам, обстрел произошел со стороны Белгорода около 2:49. Обстрелян инфраструктурный объект, разрушено двухэтажное здание.

В результате обстрела возник пожар, однако информации о пострадавших нет.

Напомним, российская армия ежедневно обстреливает Харьков, потому что пытается удержать на этом направлении украинские силы.

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