Три знака Зодиака, которые сегодня смогут предсказать будущее

День, когда активные действия уступают место размышлениям – сила мысли будет особенно сильна, чем непременно стоит воспользоваться для того, чтобы обдумать важные жизненные моменты и найти ответы на серьезные вопросы. Особую мощь приобретет и интуиция, которая позволит заглянуть за грань, отделяющую наш мир от потустороннего.

Сегодня, 22 августа, провидческий дар может развиться у представителей всех знаков Зодиака, но три из них смогут предсказать будущее как профессиональные гадалки.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак тонко чувствующий, как правило, им не составляет труда настроиться на волну собеседника и почувствовать, чем он живет, о чем думает, к чему стремится. Сегодня же они к тому же еще и явственно увидят будущее того, чьей судьбой заинтересуются – скорее всего, это будет близкий им человек, поэтому они смогут предупредить его о грядущих событиях.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы часто провидят будущее – причем как свое, так и чужое, однако сегодня они превзойдут сами себя. Им удастся предсказать события, на которые сегодня ничто даже не намекает, впоследствии же сами будут удивлены тому, как это у них такое получилось. Главное, решить, как использовать новые знания – при правильном подходе они могут сыграть важную роль.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые категорически не верят ни в какую эзотерику, будут поражены тем фактом, насколько яркие картины будущего будут разворачиваться перед их мысленным взором. Впрочем, скорее всего, они и в данном случае не растеряются и используют открывшуюся им информацию в целях, которые связаны с их работой и карьерой.

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