Астрологический прогноз на 22 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя действовать поспешно, необходимо обдумывать каждый свой шаг. Его желательно провести в покое – только так можно будет проанализировать сложившую ситуацию, понять свои достижения и промахи, а также сделать из них важные выводы на будущее. При этом не стоит доходить до самокритики и самоедства – это не лучшим образом скажется на уверенности в себе и, как следствие, успешности действий.

Символ дня: морская раковина

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: от активных действий лучше отказаться.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: шпаты.

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: заболев, необходимо сразу же обратиться за врачебной помощью и начать лечение, в противном случае недомогание может затянуться надолго.

Сны дня: сны нынешней ночи неоднозначны, их значение можно определить как пятьдесят на пятьдесят – они могут оказаться вещими, а могут и обмануть.

Афоризм дня: "Человек, не имеющий желаний и потребностей, лишен также понимания и разума. Ничто не побуждает его комбинировать и сравнивать свои идеи. Чем ближе человек к такому состоянию апатии, тем он невежественнее" (Клод Гельвеций).

Геометрическая фигура дня: спираль – символ времени.

Ангел-хранитель дня: Альфар – дарует своим подопечным интуицию и возможность предвидеть будущее.

Магия и мистика дня: хорошее время для гадания на картах Таро – благодаря собственной интуиции можно будет получить ответы на волнующие вопросы.

Табу дня: нежелательно стричься – это негативно скажется не только на внешности, но и на самочувствии.

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