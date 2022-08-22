Астрологічний прогноз на 22 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна поспішно діяти, необхідно обмірковувати кожен свій крок. Його бажано провести у спокої – тільки так можна буде проаналізувати ситуацію, що склалася, зрозуміти свої досягнення та хиби, а також зробити з них важливі висновки на майбутнє. Водночас не варто доходити до самокритики та самоїдства – це не найкраще позначиться на впевненості в собі і, як наслідок, успішності дій.

Символ дня: морська мушля

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: від активних дій краще відмовитись.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: шпати.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: захворівши, необхідно оідразу ж звернутися за лікарською допомогою та почати лікування, інакше нездужання може затягнутися надовго.

Сни дня: сни нинішньої ночі неоднозначні, їхнє значення можна визначити як п'ятдесят на п'ятдесят — вони можуть виявитися віщими, а можуть обдурити.

Афоризм дня: "Людина, яка не має бажань і потреб, позбавлена також розуміння і розуму. Ніщо не спонукає його комбінувати і порівнювати свої ідеї. Чим ближче людина до такого стану апатії, тим більше вона неосвічена" (Клод Гельвецій).

Геометрична фігура дня: спіраль символ часу.

Ангел-охоронець дня: Альфар – дарує своїм підопічним інтуїцію та можливість передбачати майбутнє.

Магія та містика дня: гарний час для ворожіння на картах Таро – завдяки власній інтуїції можна буде отримати відповіді на бентежливі запитання.

Табу дня: небажано стригтися – це негативно позначиться як на зовнішності, так і на самопочутті.

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