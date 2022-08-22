Президент Сербії пригрозив “захистити” сербів у Косові самостійно

Сербський лідер закликав НАТО виконати свою роботу в Косові, інакше Сербія захищатиме свою нацменшину власними силами.
У неділю, 21 серпня, президент Сербії Александар Вучич опублікував відеозвернення, в якому розкритикував дії НАТО в Косові та пообіцяв, що його країна власними силами захистить сербів, які мешкають на території частково визнаної держави.
Про це повідомляє Associated Press.
“Нам нікуди йти, ми загнані в кут. Ми врятуємо наш народ від переслідувань і погромів, якщо цього не захоче НАТО”, - заявив сербський лідер.
Він також звинуватив “банди” косовських албанців у тому, що вони навмисне переходять на північ Косова, де проживає більшість косовських сербів, щоб “вижити” нацменшину з цієї території. Однак, при цьому Вучич не надав жодних доказів своєї претензії.
На Заході побоюються, що Росія може підштовхнути свого союзника Сербію до збройного втручання в північне Косово, яке призведе до подальшої дестабілізації на Балканах і відверне частину уваги світу та НАТО від війни Росії в Україні.
Сербія разом зі своїми союзниками Росією та Китаєм відмовилися визнати декларацію незалежності Косова 2008 року.
Втручання під керівництвом НАТО в 1999 році поклало край війні між сербськими силами та сепаратистами в Косово та припинило криваві репресії Белграда проти албанців, які становлять більшість частково визнаної держави.
Нагадаємо, у Євросоюзі заявили про провал переговорів Сербії та Косова, які відбувалися у Брюсселі.
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