Загострення в Косові: сили НАТО прибули на адмінлінію з Сербією

Загострення в Косові: сили НАТО прибули на адмінлінію з Сербією

Місія НАТО в Косові збільшила кількість і тривалість патрулів.

Миротворча місія під керівництвом НАТО в Косові (KFOR) прибула на контрольно-пропускний пункт (КПП) "Яринє" на лінії розмежування між Косовом і Сербією. Це американські, канадські та польські військові з контингенту Альянсу.

Про це повідомляє Kosovo Online і Bloomberg.

"KFOR збільшили кількість і тривалість патрулів у всьому Косові, зокрема у північній частині", — йдеться в заяві.

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Раніше президент Сербії Олександр Вучич закликав НАТО відреагувати на конфлікт в Північному Косові. В іншому випадку він пригрозив, що це зроблять сербські військові та поліцейські підрозділи.

"Сербія не вводила війська на територію Косова. Ми поважаємо Кумановську угоду. Для нас головне — мир", — заявив Вучич в коментарі телеканалу Pink.

Кумановська угода — договір Югославії з НАТО 1999 року, серед умов якого — виведення югославської армії з території Косова. Цей договір поклав кінець бомбардуванням Югославії силами Альянсу.

Новий конфлікт між Косовом і Сербією: деталі

На цей раз конфлікт між Косовом і Сербією виник минулого тижня через номерні знаки авто.

Влада Косова вирішили не пропускати транспорт з сербськими реєстраційними знаками. На сербські автомобілі повинні встановлювати тимчасові косовські номерні знаки — вартістю п'ять євро.

Серби Північного Косова почали замість блокувати пропускні пункти і дороги біля прикордонних переходів. Сербія привела війська в прикордонних з Косовом регіонах в бойову готовність. Влада Косова у відповідь ввела в регіон своїх спецназівців.

Відзначимо, що в результаті війни 1999 між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема і Україна. Етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.

Раніше НАТО і ЄС закликали Белград і Пріштіну до деескалації конфлікту.

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