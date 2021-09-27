Обострение в Косово: силы НАТО прибыли на админлинию с Сербией

Обострение в Косово: силы НАТО прибыли на админлинию с Сербией

Миссия НАТО в Косово увеличила количество и продолжительность патрулей.

Миротворческая миссия под руководством НАТО в Косово (KFOR) прибыла на контрольно-пропускной пункт (КПП) "Ярине" на разделительной линии между Косово и Сербией. Это американские, канадские и польские военные из контингента Альянса.

Об этом сообщает Kosovo Online и Bloomberg.

"KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть", — говорится в заявлении.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО отреагировать на конфликт в Северном Косово. В противном случае он пригрозил, что это сделают сербские военные и полицейские подразделения.

"Сербия не вводила войска на территорию Косово. Мы уважаем Кумановское соглашение. Для нас главное — мир", — заявил Вучич в комментарии телеканалу Pink.

Кумановское соглашение — договор Югославии с НАТО 1999 года, среди условий которого — вывод югославской армии с территории Косово. Этот договор положил конец бомбардировкам Югославии силами Альянса.

Новый конфликт между Косово и Сербией: детали

На этот раз конфликт между Косово и Сербией возник на прошлой неделе из номерных знаков авто.

Власти Косово решили не пропускать транспорт с сербскими регистрационными знаками. На сербские автомобили должны устанавливать временные косовские номерные знаки — стоимостью пять евро.

Сербы Северного Косово начали взамен блокировать пропускные пункты и дороги возле пограничных переходов. Сербия привела войска в приграничных с Косово регионах в боевую готовность. Власти Косово в ответ ввела в регион своих спецназовцев.

Отметим, что в результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признает многие страны, в том числе Украина. Этническое большинство Косово — албанцы, составляющие более 90% от всего населения. В то же время на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, большинство населения — сербы.

Ранее НАТО и ЕС призвали Белград и Приштину к деэскалации конфликта.

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