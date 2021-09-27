Відсторонення головних лікарів і позбавлення ліцензії: у МОЗ ініціюють жорсткі "санкції" за підробку COVID-сертифікатів

Відсторонення головних лікарів і позбавлення ліцензії: у МОЗ ініціюють жорсткі "санкції" за підробку COVID-сертифікатів

Якщо слідство виявить, що головний лікар непричетний до махінацій, його відновлять на посаді.

Керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли "ковідні" свідоцтва, можуть відсторонити від роботи. МОЗ має намір звернутися із відповідною ініціативою до власників закладів охорони здоров’я, де були виявлені порушення. Якщо порушення буде виявлене повторно, МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії медичного закладу.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Як зазначається, наразі за фактом підробки сертифікатів про проведення вакцинації на низку лікарів відкрито кримінальні справи. У МОЗ вважають, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх медзакладах.

Наголошується, якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді.

"Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, — об’єднаних територіальних громад — із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства. Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їх лікарнях", — прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та НСЗУ. Це означає, що медзаклад буде фінансувати територіальна громада самостійно.

Нагадаємо, у Черкаській області викрили сімейну лікарку, яка за 5 тисяч гривень продавала підроблені міжнародні COVID-сертифікати. До електронного реєстру медпрацівниця вносила дані клієнтів з помилками, тому документ в "Дії" був недоступним, натомість вона видавала паперові "ковідні сертифікати". За скоєне їй загрожує до шести років за ув'язнення.

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