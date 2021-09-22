У Дніпропетровській області медпрацівниця торгувала фейковими міжнародними сертифікатами про проходження COVID-19

Зараз правоохоронці встановлюють, скільки осіб скористалися послугами шахраїв.

У Дніпропетровській області медпрацівниця разом зі своїм напарником виготовляла і видавала фейкові міжнародні сертифікати вакцинації від COVID-19. Реалізувала вони їх через месенджери.

Про це розповіли в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Як стало відомо, схему організувала 44-річна медпрацівниця та її 27-річний знакомій, який взяв на себе роль посередника. Вони в месенджері пропонували людям придбати міжнародний сертифікат вакцинації. Натомість клієнтам можна було зовсім не робити щеплення від COVID-19.

1500 тисячі гривень коштував сертифікат без внесення даних до електронної бази охорони здоров'я.

6000 гривень коштував сертифікат, дані з якого вносилися в електронну базу МОЗ.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили і направили на експертизу мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та “чорнові” записи.

"Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігурантів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 362 ("Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах") КК України. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранта", — розповіли в Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

Нагадаємо, що співробітники кіберполіції викрили Інтернет-мережу, яка публікувала фейковий комромат проти політиків, вимагаючи гроші за його зняття.

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