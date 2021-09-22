82% українців помітили прогрес "Великого будівництва" Зеленського на дорогах

Понад половина опитаних вважає, що за нинішнього президента дороги ремонтують більше, ніж під час каденції його попередників.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо оцінки населенням модернізації інфраструктури в Україні. Згідно з дослідженням, 82% українців помітили покращення стану доріг та збільшення кількості їх ремонтів, які другий рік поспіль відбуваються у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

На думку 36% опитаних, найбільша заслуга у цьому належить президенту Володимиру Зеленському, 33% - місцевій владі, 8% - Мінінфраструктури чи Укравтодору, 2% - Верховній Раді, 1% - прем’єр-міністру.

64% задоволені діяльністю Укравтодору, 29% - ні.

61% вважають, що за Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за Порошенка, 6% - що навпаки.

"Оцінюючи якість доріг за обох каденцій, 45% вважають, що дороги є якіснішими за Зеленського, 24% – за обох, 4% – за Порошенка", - розповіли соціологи.

Порівнюючи всіх президентів, 41% вважають, що найбільше дороги ремонтували за Зеленського, 9% - Порошенка, 7% – Януковича, 7% - Кучми, 2% - Кравчука 1% - Ющенка.

Серед сфер інфраструктури, де останнім часом відбувається модернізація, українці найкраще оцінили стан доріг.

Опитування проводилося з 10 по 13 вересня 2021 року серед українців від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, анонсуючи плани програми "Велике будівництво", зазначив , що інфраструктура є показником ставлення держави до людей.

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