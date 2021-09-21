Підробку COVID-сертифікатів виведуть в окрему статтю ККУ - Ляшко

Міністр охорони здоров'я звернувся до тих, хто "надумав купувати" фальшиву довідку.

Уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в етері "Свободи слова" на ICTV.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", - заявив він.

Очільник українського МОЗ також звернувся до тих, хто "надумав купувати" фальшиву довідку.

"По-перше - це небезпека для вашого здоров’я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України", - наголосив Ляшко.

Міністр застеріг: "Якщо хтось із медичних працівників буде залучений в ці схеми, не надійтеся на жодну підтримку від Міністерства охорони здоров’я. Ми першими політично і комунікаційно це "підсвітимо".

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Глава відомства переконаний, що відповідним правопорушенням немає місця, коли "ми всі налаштовані на протидію коронавірусній хворобі".

"Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й такими методами, бо потім з тими "липовими" довідками люди потрапляють в реанімацію, і ще будуть показувати нам, що це їх вакцинація не захищає", - додав Ляшко.

Він запевнив у тому, що в Україні зараз діє жорсткий контроль за недопущенням видачі підробник довідок про щеплення від COVID-19 чи результат ПЛР-тесту.

Раніше у МОЗ визнали, що українці підробляють "COVID-паспорти", й анонсували нововведення.

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