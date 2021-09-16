Боротьба з підробними COVID-паспортами: у МОЗ анонсували нововведення

Боротьба з підробними COVID-паспортами: у МОЗ анонсували нововведення

Підробити паперовий документ можливо, як і звичайний паспорт.

У МОЗ визнали, що українці підробляють COVID-паспорти, й анонсували нововведення.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише УНІАН.

"Щоб я не лукавив – підробка можлива. Однак ми робимо все можливе, щоб було якомога складніше підробити ковідний сертифікат", – сказав він.

За його словами, підробити такий документ можливо, як і звичайний паспорт.

Ляшко уточнив, що підробити електронний сертифікат у "Дії" буде неможливо, бо "там все чітко працює".

"Є питання по паперових формах, але є відпрацьований механізм, найближчим часом його покажемо", - зазначив міністр.

Він також запевнив, що правоохоронні органи працюють з "продавцями" таких документів у соцмережах і месенджерах.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" українцям стануть доступними внутрішні COVID-сертифікати двох типів - "жовтий” та “зелений". Над їхньою розробкою наразі працюють Мінцифри, МОЗ та НСЗУ. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Над їхньою розробкою наразі працюють Мінцифри, МОЗ та НСЗУ. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс. Також в Україні буде продовжено термін дії COVID-сертифікатів, який наразі становить пів року. Для вакцинованих українців будуть певні преференції у "жовтій" та "червоній" зонах адаптивного карантину.

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