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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Луцьку гримлять вибухи

У регіоні триває повітряна тривога — жовтий рівень загрози.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Місто під атакою

Місто під атакою / © Getty Images

Сьогодні, 19 жовтня, у Луцьку під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Про це повідомив секретар міської ради Андрій Разумовський.

За його даними, в місті працює ППО.

Атака по Україні — що відомо

У ніч проти 19 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, крилатими ракетами «Іскандер-К» та 269 дронами. Під атакою були Київ, Волинь та ще низка регіонів.

Як пишуть Повітряні сили ЗСУ, українська ППо знешкодила 247 цілей:

  • 4 крилаті ракети Іскандер-К;

  • 243 ворожих «Шахедів» (із них — 43 реактивні), дронів S-8000 «Бандероль», «Гербера» та інших типів.

Решта дронів та ракет влучили по 25 локаціях, ще у восьми місцях впали уламки.

У Києві через атаку загинула одна людина, восьмеро постраждали. Росіяни пошкодили станцію метро «Чернігівська», а також торговий центр Cosmo Multimall.

Російські війська завдали удару по обʼєктах енергетики у Вінницькій області, зафіксовано руйнування. В частині області та обласного центру відсутнє електро- та водопостачання.

Проблеми зі світлом також фіксують на Рівненщині.

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