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У Луцьку гримлять вибухи
У регіоні триває повітряна тривога — жовтий рівень загрози.
Сьогодні, 19 жовтня, у Луцьку під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.
Про це повідомив секретар міської ради Андрій Разумовський.
За його даними, в місті працює ППО.
Атака по Україні — що відомо
У ніч проти 19 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, крилатими ракетами «Іскандер-К» та 269 дронами. Під атакою були Київ, Волинь та ще низка регіонів.
Як пишуть Повітряні сили ЗСУ, українська ППо знешкодила 247 цілей:
4 крилаті ракети Іскандер-К;
243 ворожих «Шахедів» (із них — 43 реактивні), дронів S-8000 «Бандероль», «Гербера» та інших типів.
Решта дронів та ракет влучили по 25 локаціях, ще у восьми місцях впали уламки.
У Києві через атаку загинула одна людина, восьмеро постраждали. Росіяни пошкодили станцію метро «Чернігівська», а також торговий центр Cosmo Multimall.
Російські війська завдали удару по обʼєктах енергетики у Вінницькій області, зафіксовано руйнування. В частині області та обласного центру відсутнє електро- та водопостачання.
Проблеми зі світлом також фіксують на Рівненщині.