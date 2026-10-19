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- Украина
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В Луцке гремят взрывы
В регионе продолжается воздушная тревога — желтый уровень угрозы.
Сегодня, 19 октября, в Луцке во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщил секретарь городского совета Андрей Разумовский.
По его данным, в городе работает ПВО.
Атака по Украине — что известно
В ночь на 19 октября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400, крылатыми ракетами «Искандер-К» и 269 дронами. Под атакой были Киев, Волынь и ряд регионов.
Как пишут Воздушные силы ВСУ, украинская ППО обезвредила 247 целей:
4 крылатые ракеты Искандер-К
243 вражеских «Шахедов» (из них — 43 реактивных), дронов S-8000 «Бандероль», «Гербера» и других типов
Остальные дроны и ракет попали по 25 локациям, еще в восьми местах упали обломки.
В Киеве из-за атаки погиб один человек, восемь пострадали. Россияне повредили станцию метро «Черниговская», а также торговый центр Cosmo Multimall.
Российские войска нанесли удар по объектам энергетики в Винницкой области, зафиксировано разрушение. В части области и областного центра отсутствует электро- и водоснабжение.
Проблемы со светом также фиксируют в Ровенской области.