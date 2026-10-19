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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Луцке гремят взрывы

В регионе продолжается воздушная тревога — желтый уровень угрозы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Город под атакой

Город под атакой / © Getty Images

Сегодня, 19 октября, в Луцке во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщил секретарь городского совета Андрей Разумовский.

По его данным, в городе работает ПВО.

Атака по Украине — что известно

В ночь на 19 октября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400, крылатыми ракетами «Искандер-К» и 269 дронами. Под атакой были Киев, Волынь и ряд регионов.

Как пишут Воздушные силы ВСУ, украинская ППО обезвредила 247 целей:

  • 4 крылатые ракеты Искандер-К

  • 243 вражеских «Шахедов» (из них — 43 реактивных), дронов S-8000 «Бандероль», «Гербера» и других типов

Остальные дроны и ракет попали по 25 локациям, еще в восьми местах упали обломки.

В Киеве из-за атаки погиб один человек, восемь пострадали. Россияне повредили станцию метро «Черниговская», а также торговый центр Cosmo Multimall.

Российские войска нанесли удар по объектам энергетики в Винницкой области, зафиксировано разрушение. В части области и областного центра отсутствует электро- и водоснабжение.

Проблемы со светом также фиксируют в Ровенской области.

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