В Австралії акула роздерла чоловіка на очах у туристів

В Австралії акула роздерла чоловіка на очах у туристів

Медики не змогли врятувати постраждалого.

В Австралії акула роздерла відпочивальника на популярному серед серферів пляжі.

Про це пише видання The Press Stories.

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Молодий чоловік купався на пляжі Емеральд-Біч, коли на нього накинулася акула. Інцидент стався на очах у відвідувачів пляжу близько 11.00.

Свідки дістали постраждалого на берег. Вони разом із рятувальниками намагалися допомогти чоловіку.

Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати йому життя. Акула занадто пошкодила руки чоловікові.

Наразі акваторія пляжу повністю закрита для відвідувачів.

Нагадаємо, на Північному острові Нової Зеландії акула напала на 19-річну дівчину. Потерпіла отримала травми, несумісні із життям, і вона померла на місці.

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