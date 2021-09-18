У Флориді двометрова акула напала на підлітка: відео

Акула пошматувала хлопцеві руку.

В американському штаті Флорида акула напала на 16-річного хлопця, який займався серфінгом.

Напад зафіксували очевидці, повідомляє Daily Mail.

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Інцидент стався біля пляжу міста Нью-Смірна-Біч. За словами Дойла Нільсона, під час катання на дошці він відчув сильний удар в руку. "Було таке відчуття, що якийсь серфінгіст на повному ходу влетів у мене", - розповів хлопець.

Він каже: зрозумів, що його вкусила акула лише тоді, коли до нього підпливли друзі, які бачили напад. На березі він побачив рану на руці. Рятувальники відразу на пляжі наклали йому дев'ять швів.

Зазначається, що акула була близько двох метрів в довжину. Відео з нападом зафільмував місцевий мешканець Сем Скрібнер. Чоловік прийшов на пляж, аби фотографувати океанські хвилі. "Не хочу занадто вже демонізувати акул, але в Нью-Смірна-Біч таке трапляється часто", - каже він.

Своєю чергою, місцева влада інформує, що в окрузі зазвичай акули атакують людей усередньому дев'ять разів на рік. У 2021 році це був вже десятий інцидент.

Як повідомлялося, на Північному острові Нової Зеландії акула напала на 19-річну дівчину. Потерпіла отримала травми, несумісні із життям, і померла на місці.

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