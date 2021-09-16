Держбюджет-2022: чи підвищать мінімальну заробітну плату в Україні

Держбюджет-2022: чи підвищать мінімальну заробітну плату в Україні

Наразі мінімальна зарплата в Україні - 6000 гривень.

15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. У документі пропонують підвищити мінімальну заробітну плату на 200 гривень.

Про це йдеться в законопроєкті про Державний бюджет України на 2022 рік (№6000).

Зазначають, що в Україні мінімальна зарплата від 1 січня становитиме 6500 грн, а від 1 жовтня 2022 року її планують підвищити до 6700 грн.

Також передбачені витрати на встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: 1 січня – у розмірі 2893 грн; 1 жовтня – 2982 грн. Також планують збільшити витрати на оплату праці співробітників держорганів з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 6,2%.

560 млрд грн – стільки Україна витратить на погашення державного боргу. Кожен окремий українець заплатить за обслуговування і погашення державного боргу по 12,6 тис. грн.

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