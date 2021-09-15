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Температура знизиться на 3-5°: до України йде похолодання

Температура знизиться на 3-5°: до України йде похолодання

УНІАН

Від п'ятниці до країни також прийдуть дощі.

До України йде похолодання, яке супроводжуватиметься дощами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, вже 20 вересня в Україні очікується зниження температури на 3-5°. Разом з похолоданням прийдуть і дощі. Так, 19 вересня у східних областях, вдень 20 вересня у південних та місцями центральних областях ітиме помірний дощ, окремі грози. 

У Києві також стане холодно. Так, температура 19 вересня вночі становитиме 9-11°, вдень 13-15°, 20 вересня вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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