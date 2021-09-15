Температура снизится на 3-5°: в Украину идет похолодание

Температура снизится на 3-5°: в Украину идет похолодание

С пятницы в страну также придут дожди.

В Украину идет похолодание, которое будет сопровождаться дождями.

Также читайте В октябре мы увидим снег: метеоролог прогнозирует холодную погоду на экваторе осени

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, уже 20 сентября в Украине ожидается снижение температуры на 3-5°. Вместе с похолоданием придут и дожди. Так, 19 сентября в восточных областях, днем 20 сентября в южных и местами центральных областях будет идти умеренный дождь, отдельные грозы.

В Киеве также станет холодно. Так, температура 19 сентября ночью 9-11°, днем 13-15°, 20 сентября ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: на страну надвигается циклон с дождями, порывистым ветром и быстрым похолоданием

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку