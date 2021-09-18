В течение суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня: двое раненых

В течение суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня: двое раненых

Состояние здоровья обоих — удовлетворительное.

За прошедшие сутки, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в строительстве Операции объединенных сил 18 сентября.

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Вблизи Песков противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра. У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Павлаполя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Зайцевого боойвикы открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

На Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрела двое военнослужащих ВСУ получили огнестрельные осколочные ранения. Их госпитализировали в медучреждение. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное, говорят медики.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 18 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, 15 сентября правительство согласовало проект бюджета на 2022. 5,95% ВВП направят на сектор безопасности и обороны Украины.

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