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Ситуация на Донбассе: боевики накрыли огнем Счастье, ранен местный

Ситуация на Донбассе: боевики накрыли огнем Счастье, ранен местный

pressjfo.news

Потерь среди украинских защитников нет.

За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

  • Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.
  • В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
  • На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили.
  • В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
  • Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет.

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