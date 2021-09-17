Ситуация на Донбассе: боевики накрыли огнем Счастье, ранен местный

Потерь среди украинских защитников нет.
За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
- Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.
- В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
- На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили.
- В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
- Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет.
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