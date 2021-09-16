Ситуация на Донбассе: боевики затихли, потерь нет

Украинская сторона насчитала три нарушения режима за сутки.
За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.
- Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.
- В направлении Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
По состоянию на 7:00 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее стало известно, что на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб 27-летний матрос Артур Голуб из Житомирской области. Он находился в грузовике, в который попали оккупанты.