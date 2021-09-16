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Ситуация на Донбассе: боевики затихли, потерь нет

Ситуация на Донбассе: боевики затихли, потерь нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская сторона насчитала три нарушения режима за сутки.

За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

  • Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.
  • В направлении Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

По состоянию на 7:00 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее стало известно, что на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб 27-летний матрос Артур Голуб из Житомирской области. Он находился в грузовике, в который попали оккупанты.

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