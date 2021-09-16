Ситуация на Донбассе: боевики затихли, потерь нет

Ситуация на Донбассе: боевики затихли, потерь нет

Украинская сторона насчитала три нарушения режима за сутки.

За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.

противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия. В направлении Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

По состоянию на 7:00 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее стало известно, что на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб 27-летний матрос Артур Голуб из Житомирской области. Он находился в грузовике, в который попали оккупанты.

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