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День на Донбассе снова принес потери: погиб один украинский военный

День на Донбассе снова принес потери: погиб один украинский военный

УНИАН

Оккупанты открывали огонь у Нью-Йорка, Невельского и Верхнеторецком.

Сегодня, 12 сентября, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

  • Близ Нью-Йорка (прежнее название — Новгородское) противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.
  • В направлении Невельского незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия.
  • В районе Верхнеторецкого оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб.

О обстрелы боевиков сообщили представителям СММ ОБСЕ. В штабе заверили, что бойцы ВСУ на обстрелы террористов открывали огонь.

Напомним, что на Донбассе за прошедшие сутки 11 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов двое украинских военных погибли, 9 — получили ранения, 1 — боевое травмирование.

Новости с фронта: штаб ООС сообщает о 9 раненых военных

Новости с фронта: штаб ООС сообщает о 9 раненых военных

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