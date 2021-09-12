День на Донбассе снова принес потери: погиб один украинский военный

Оккупанты открывали огонь у Нью-Йорка, Невельского и Верхнеторецком.
Сегодня, 12 сентября, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
- Близ Нью-Йорка (прежнее название — Новгородское) противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.
- В направлении Невельского незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия.
- В районе Верхнеторецкого оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб.
О обстрелы боевиков сообщили представителям СММ ОБСЕ. В штабе заверили, что бойцы ВСУ на обстрелы террористов открывали огонь.
Напомним, что на Донбассе за прошедшие сутки 11 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов двое украинских военных погибли, 9 — получили ранения, 1 — боевое травмирование.