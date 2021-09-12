День на Донбасі знову приніс втрати: загинув один український військовий

День на Донбасі знову приніс втрати: загинув один український військовий

Окупанти відкривали вогонь біля Нью-Йорка, Невельського та Верхньоторецького.

Сьогодні, 12 вересня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Поблизу Нью-Йорка (колишня назва — Новгородське) противник обстріляв позиції українських військових із автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Невельського незаконні збройні формування вели вогонь із стрілецької зброї.

В районі Верхньоторецького окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець загинув.

Про обстріли бойовиків повідомили представників СММ ОБСЄ. У штабі запевнили, що бійці ЗСУ на обстріли терористів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що на Донбасі протягом минулої доби, 11 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів окупантів двоє українських військових загинули, 9 - отримали поранення, 1 - бойове травмування.

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