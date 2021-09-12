У Празі за запитом України затримали учасника окупації Криму

Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті.

Сьогодні, 12 вересня, в аеропорту Праги затримали громадянина Росії, який може бути причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт провели на вимогу України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" і російське видання "РИА".

Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті.

Як повідомляє центр "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Севастополя, вступив до складу незаконного формування "Оборона Севастополя". Незабаром він організував інше НЗФ — "розвідгрупу "Північний вітер". Займався терором проукраїнського населення півострова.

Франчетті довгий час живе в Празі і зараз працює там фітнес-тренером.

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