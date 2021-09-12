У Празі за запитом України затримали учасника окупації Криму

Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті.
Сьогодні, 12 вересня, в аеропорту Праги затримали громадянина Росії, який може бути причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт провели на вимогу України.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" і російське видання "РИА".
Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті.
Як повідомляє центр "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Севастополя, вступив до складу незаконного формування "Оборона Севастополя". Незабаром він організував інше НЗФ — "розвідгрупу "Північний вітер". Займався терором проукраїнського населення півострова.
Франчетті довгий час живе в Празі і зараз працює там фітнес-тренером.
Нагадаємо, що в Чехії засудили до 20 років в'язниці найманця, що воював на Донбасі проти України.