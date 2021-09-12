Іменинниця Катерина Осадча розплакалася від привітання Потапа і Насті Каменських

Зіркове подружжя довело до сліз ведучу.
Ведуча Катерина Осадча, яка сьогодні, 12 вересня святкує 38-річчя, від самого ранку приймає вітання від рідних та близьких.
Особисто прийшли до куми та сусідки Потап і Настя Каменських. Разом із подругою Іриною Ковальчук вони завітали із величезним букетом та заспівали "Многая літа".
Сюрприз довів Осадчу до сліз.
Настя Каменських також не стримала емоцій.
Після цього іменинниця запросила гостей на сніданок та пригостила гостей червоною ікрою, сирами та тортом.
Також, чоловік знаменитості, ведучий та продюсер Юрій Горбунов, який опівночі традиційно вручив дружині квіти, привітав її на своїй сторінці в Instagram. Зірка опублікував серію фото з Катею та написав проникливе привітання.
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"Моя дорога Катрусю! Таких як ти, на світі не буває!!! Нехай кожен твій день в житті буде наповнений позитивними емоціями і щастям! Дякую тобі за любов, за синів, за ніжність і довіру!!! Люблю тебе безмежно!!! З Днем народження", - зворушливо написав він.
А святкувати компанія гайнула на яхті Дніпром.
Нагадаємо, у день народження Катерини Осадчої редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як змінилася теледіва за 20 років. Свою кар'єру вона розпочала з моделінгу.