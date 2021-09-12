Іменинниця Катерина Осадча розплакалася від привітання Потапа і Насті Каменських

Зіркове подружжя довело до сліз ведучу.

Ведуча Катерина Осадча, яка сьогодні, 12 вересня святкує 38-річчя, від самого ранку приймає вітання від рідних та близьких.

Особисто прийшли до куми та сусідки Потап і Настя Каменських. Разом із подругою Іриною Ковальчук вони завітали із величезним букетом та заспівали "Многая літа".

instagram.com/irinakovalchouk

Сюрприз довів Осадчу до сліз.

instagram.com/irinakovalchouk

instagram.com/irinakovalchouk

Настя Каменських також не стримала емоцій.

instagram.com/gorbunovyuriy

Після цього іменинниця запросила гостей на сніданок та пригостила гостей червоною ікрою, сирами та тортом.

instagram.com/irinakovalchouk

Також, чоловік знаменитості, ведучий та продюсер Юрій Горбунов, який опівночі традиційно вручив дружині квіти, привітав її на своїй сторінці в Instagram. Зірка опублікував серію фото з Катею та написав проникливе привітання.

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"Моя дорога Катрусю! Таких як ти, на світі не буває!!! Нехай кожен твій день в житті буде наповнений позитивними емоціями і щастям! Дякую тобі за любов, за синів, за ніжність і довіру!!! Люблю тебе безмежно!!! З Днем народження", - зворушливо написав він.

А святкувати компанія гайнула на яхті Дніпром.

instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, у день народження Катерини Осадчої редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як змінилася теледіва за 20 років. Свою кар'єру вона розпочала з моделінгу.

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