У золотій сорочці і штанях Burberry: Ірина Шейк у стильному образі відвідала фешнівент

У золотій сорочці і штанях Burberry: Ірина Шейк у стильному образі відвідала фешнівент

Модель, як завжди, обрала для свого виходу ефектний образ.

Днями відбулася 8-ма щорічна церемонія вручення нагород Fashion Media Awards видання The Daily Front Row, яка минула в межах Тижня моди в Нью-Йорку. Її вручають зіркам, які впливають на індустрію моди. Івент відвідала Ірина Шейк.

Модель продемонструвала стильний лук. На ній була золота сорочка з великими паєтками і високою горловиною, бежеве боді і бежеві штани Burberry з вирізами внизу.

Ірина Шейк / Associated Press

Аутфіт Шейк доповнила босоніжками на шпильках в тон. Вона зробила собі гладкий пучок і максимально природний макіяж. Від прикрас манекенниця вирішила відмовитися.

Ірина Шейк / Associated Press

Нагадаємо, Шейк взяла участь у показі бренду Moschino. Подіумом вона продефілювала у короткому пастельному пальті із зображенням героїв мультфільмів, з круглим коміром і поясом. На ногах у неї були жовті босоніжки на високій платформі і підборах.

Ірина Шейк / Getty Images

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Повсякденні луки Ірини Шейк (14 фото)

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