Похизувалася бюстом і стрункими ногами: Ніколь Шерзінгер відвідала благодійну вечерю

43-річна співачка, учасниця Pussycat Dolls, відвідала вечір amfAR у відвертому вбранні.

В межах 78-го Венеційського кінофестивалю минув благодійний вечір amfAR. Його відвідала чудова Ніколь Шерзінгер. Співачка мала дуже ефектний вигляд.

Для такої події красуня обрала відверте вбрання. На ній була чорна сукня з прозорим верхом і спідницею, розшитою золотими каменями і бісером, і з невеликим шлейфом.

Ніколь Шерзінгер / Associated Press

Також читайте Оце так форми: Ніколь Шерзінгер похизувалася сексуальною фігурою

У вбранні було пікантне декольте, яке прекрасно підкреслило її пишний бюст, і високий розріз, який дозволив співачці продемонструвати стрункі ноги.

Аутфіт Ніколь доповнила блискучими золотими босоніжками на екстремально високій платформі і підборах. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, руки — браслетами і каблучками. Волосся вона накрутила в локони і зробила вечірній макіяж смокі-айс. Французький манікюр і червоний педикюр завершили розкішний лук Шерзінгер.

Ніколь Шерзінгер та Том Еванс / Associated Press

Компанію на вечорі Ніколь склав її коханий Том Еванс, який був одягнений у смокінг з принтом, білу сорочку і чорний метелик.

Раніше артистка продемонструвала ефектний образ у легкій сукні з принтом пейслі, приїхавши на захід Дженніфер Кляйн, присвячений Дню індульгенції в Брентвуді.

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

Читайте також: У сукні з ефектним декольте: стильна Ніколь Шерзінгер сходила до ресторану

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання