Стало відомо ім'я військового, який загинув на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу

Стало відомо ім'я військового, який загинув на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу

Боєць отримав осколкове поранення під час бойового чергування біля села Причепилівка Новоайдарського району.

Стало відомо ім'я військового, який загинув внаслідок мінометного обстрілу.

Старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області загинув на Луганщині 11 вересня.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю обласного військкомату Руслану Францішкевич.

За словами речниці військкомату, боєць отримав осколкове поранення під час бойового чергування біля села Причепилівка Новоайдарського району.

Олексій Куленко народився 1985 року, уродженець села Покотилове Новоархангельського району (нині - Голованівського району).

Був призваний на військову службу у квітні 2021 року. Служив у 17 окремому мотопіхотному батальйоні.

У бійця залишилися батько та троє дітей.

Нагадаємо, окупанти за минулу добу 14 разів зривали "тишу" в ООС. У результаті обстрілів окупантів двоє українських військових загинули, 9 - отримали поранення, 1 - бойове травмування.

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