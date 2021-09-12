В Праге по запросу Украины задержали участника оккупации Крыма

Речь идет об активисте так называемой "Крымской весны" Александре Франчетти.

Сегодня, 12 сентября, в аэропорту Праги задержали гражданина России, который может быть причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Арест провели по запросу Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" и российское издание "РИА".

Речь идет об активисте так называемой "Крымской весны" Александре Франчетти.

Как сообщает центр "Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Севастополь, вступил в состав незаконного формирования "Оборона Севастополя". Вскоре он организовал другое НВФ — "разведгруппу "Северный ветер". Занимался террором проукраинского населения полуострова.

Франчетти долгое время живет в Праге и сейчас работает там фитнес-тренером.

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