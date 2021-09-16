Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 5,7 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 16 сентября зафиксировано 5 744 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 101 человек, 1 499 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 507 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 34 420 человек;

методом ИФА — 7 942 человека;

экспресс-тестами — 30 569 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 331 540 человек;

выздоровели — 2 226 629 человек;

летальных исходов — 54 651;

проведено ПЦР-тестов — 12 377 327.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.

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