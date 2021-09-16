Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 5,7 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 16 сентября зафиксировано 5 744 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 101 человек, 1 499 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 507 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 34 420 человек;
- методом ИФА — 7 942 человека;
- экспресс-тестами — 30 569 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 331 540 человек;
- выздоровели — 2 226 629 человек;
- летальных исходов — 54 651;
- проведено ПЦР-тестов — 12 377 327.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.