Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 5,7 тисячі.
В Україні станом на ранок 16 вересня зафіксовано 5 744 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 101 людина, 1 499 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 507 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 34 420 осіб;
- методом ІФА – 7 942 особи;
- експрес-тестами – 30 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 331 540 осіб;
- одужало – 2 226 629 осіб;
- летальних випадків – 54 651;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.