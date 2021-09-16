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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 вересня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 5,7 тисячі.

В Україні станом на ранок 16 вересня зафіксовано 5 744 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 101 людина, 1 499 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 507 осіб.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 34 420 осіб;
  • методом ІФА – 7 942 особи;
  • експрес-тестами – 30 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 331 540 осіб;
  • одужало – 2 226 629 осіб;
  • летальних випадків – 54 651;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

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