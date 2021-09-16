День буде сонячним: прогноз погоди в Україні на четвер, 16 вересня

Дощі можливі лише на крайньому заході країни.
У четвер, 16 вересня, в Україні буде переважно тепло, сонячно та сухо.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде без опадів, лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на Одещині 12-17°, вдень 17-22°, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 21-26°.
У Києві 16 вересня також буде сухо. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень близько 20°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.