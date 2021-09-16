Народні прикмети, обряди і звичаї 16 вересня

Восени довго не зникають мухи — осінь затягнеться, сніг ляже пізно.

16 вересня віряни та церковники вшановують пам'ять священномученика Анфима, єпископа Нiкомидiйського, i з ним мучеників Феофіла, диякона, Дорофея, Мардонiя, Мигдонiя, Петра, Індиса, Горгонiя, Зинона, Домни, дiви, i Євфимiя, преподобного Феоктиста, співпосника Єфимiя Великого, Йоана Волосатого, Ростовського чудотворця, святої Фиви, диякониси, священномучениці Василiси Нiкомидiйської, священномученика Арістiона, єпископа Олександрiйського. Святителя Йоаникiя, Патріарха Сербського, Писидійської ікони Божої Матері.

16 вересня: церковне свято

Святий Антим Нікомедійський — ранньохристиянський святий, єпископ міста Нікомедія (нині Ізміт, Туреччина), мученик, за християнські переконання був обезголовлений.

Святий Антим був висвячений 293 року на єпископа Нікомедії. Після того, як хтось зірвав зі стіни наказ імператора Максиміана про переслідування християн, погани ув'язнювали правовірних і змушували їх приносити жертви поганським божкам. Антим, як добрий пастир, скріплював своїх переслідуваних овечок у вірності Христові аж до кінця. Коли ідолопоклонники і його ув'язнили, він мужньо визнав свою віру в Христа і прославив Його мученицькою смертю 302 року, підставивши голову під сокиру поганських мучителів.

16 вересня: народні традиції

Цього дня слід було поквапитися з льоном, варто було його зібратися і готуватися для подальшої роботи. В будинках наводили лад, позбавлялися від різного мотлоху, який накопичився протягом літа. Все зібране сміття і непотрібні речі спалювали разом з картоплинням, щоб забезпечити щастя на прийдешній рік.

16 вересня: що варто робити

Мішки з-під картоплі, брудне взуття варто мити в річці або в будь-який проточній воді. Раніше холодними осінніми вечорами жінки сідали за свою традиційну домашню роботу: пряжу, ткацтво, вишивку і види ручної роботи. Дівчата проводили вечори на посиденьках.

16 вересня: українські народні прикмети

Вересневий дощ, що почався вранці, довго не йтиме.

Якщо в дощову ніч сова часто пугикає — бути завтра добрій погоді.

Восени довго не зникають мухи — осінь затягнеться, сніг ляже пізно.

На поверхню водойми випливають білі карасі — на дощ.

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