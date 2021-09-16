Астрологічний прогноз на 16 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: потужні енергії дня визначають тактику і стратегію на майбутнє: вони сприяють постановці нової мети і розробці способів її досягнення. Можна вирушати у відрядження і здійснювати дрібні фінансові операції, від великих поки краще утриматися.
Символ дня: вогнедишний дракон, корона.
Стихія дня: Вогонь, Земля.
Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.
Число дня: 2
Колір дня: малахітовий, смарагдовий.
Камені дня: сердолік, вогненний опал.
За яку частину тіла відповідає: жіночі органи.
Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, тому важливо дотримуватися режиму дня і рекомендацій лікаря.
Слова дня: оцінюємо свої сили з реальної точки зору.
Геометрична фігура дня: квадрат.
Шлюб і відносини дня: гарний час для примирення з коханою людиною.
Містика дня: можна проводити магічні обряди з камінням-самоцвітами і використовувати інформацію, яку дає підсвідомість — насамперед дані, які прийшли уві сні.
Табу дня: небажано використовувати колючі і ріжучі предмети, включаючи столові прилади — великий ризик травм.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються енергійні люди, головне завдання яких — навчитися спрямовувати свою енергію на досягнення поставленої ними мети, в іншому разі вони можуть розпорошити її на другорядні — і зовсім безглузді — заняття. Головна риса особистості, дана їм від народження, — високий інтелект, який вони активно використовують як в професійному, так і в особистому житті — як правило, це прекрасні співрозмовники. Також важливо відзначити, що в цей місячний день народжуються довгожителі.
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