Астрологический прогноз на 16 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: мощные энергии дня определяют тактику и стратегию на будущее: они способствуют постановке новых целей и разработке способов их достижения. Можно отправляться в командировки и совершать мелкие финансовые операции, от крупных пока лучше воздержаться.

Символ дня: огнедышащий дракон, корона.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 2

Цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Камни дня: сердолик, огненный опал.

За какую часть тела отвечает: женские органы.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, поэтому важно соблюдать режим дня и придерживаться рекомендаций лечащего врача.

Слова дня: оцениваем свои силы с реальной точки зрения.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: хорошее время для примирения с любимым человеком.

Мистика дня: можно проводить магические обряды с камнями-самоцветами и использовать информацию, которую дает подсознание – прежде всего данные, которые пришли во сне.

Табу дня: нежелательно использовать колющие и режущие предметы, включая столовые приборы – велик риск травм.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются энергичные люди, главная задача которых – научиться направлять свою энергию на достижение поставленных ими целей, в противном случае они могут распылить ее на второстепенные – и совершенно бестолковые – занятия. Главная черта личности, данная им от рождения, – высокий интеллект, который они активно используют как в профессиональной, так и в личной жизни – как правило, это прекрасные собеседники. Также важно отметить, что в этот лунный день рождаются долгожители.

Читайте также: Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда желательно воспользоваться шансом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку