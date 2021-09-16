16 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В древности теплая погода 16 сентября предвещала затяжную зиму.

Какой сегодня день

В четверг, 16 сентября, в мире отмечают Международный день охраны озонового слоя и День работающих родителей.

Світ 24

В Мексике в этот день празднуют День провозглашения Независимости (1810), в Папуа Новой Гвинее — День Независимости (1975), в Казахстане — День Матери, в Чечне — День чеченской женщины, в Малайзии — День вооруженных сил, в Ливии — День мучеников.

Памятные даты 16 сентября

1658 — Гетман Украины Иван Выговский заключил с Польшей Гадячский договор.

1899 — В Западной Украине создана Национально-демократическая партия.

1914 — 2500 сечевых стрельцов украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягнули на верность борьбе за освобождение Украины.

1979 — На восточном крыле шахты "Юнком" (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте "Кливаж" осуществлен подземный ядерный взрыв.

1987 — Подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.

Церковный праздник сегодня 16 сентября

16 сентября православная церковь чтит память святой Домны Никомидийский, которая жила во время в царствование императора Максимилиана. Домна была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя смотреть на себя в зеркало, или делать это как можно реже

В этот день нельзя затевать уборку в доме

Нельзя подметать дома и на улице, чтобы не вымести свое счастье

Также запрещается отказывать беспризорным и беспомощным, которые действительно нуждаются в помощи

Приметы на 16 сентября

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всякий хлам — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали или на колья вокруг огорода, или под крышу хлева, или на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скот, и урожай, и хозяев. Говорили, что если нехороший человек посмотрит на лапти, удивится их бесчисленному количеству и начнет пересчитывать, то уже ничего не сможет сглазить.

В этот день также продолжалось уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было спешить и завершить ее до того, как начнутся обильные дожди и холод.

Pexels

Теплый день — к затяжной зиме.

День выдался туманным — полевые работы пройдут легко и спокойно.

После обеда пошел дождь — непогода затянется надолго.

Муравьи строят большие муравейники — к затяжной зиме.

Мало ягод и грибов — к неурожаю на будущий год.

Именины 16 сентября

День ангела (именины) сегодня, 16 сентября, отмечают: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Доминика, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку