Корабль Crew Dragon с непрофессиональным экипажем успешно вышел на орбиту

Корабль Crew Dragon с непрофессиональным экипажем успешно вышел на орбиту

Корабль выведен на орбиту высотой 575 км.

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным гражданским экипажем успешно вышел на орбиту.

Об этом заявила американская компания SpaceX.

"Корабль успешно вышел на орбиту", — говорится в сообщении.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена на космодроме с мыса Канаверал во Флориде Корабль выведен на орбиту высотой 575 км. Это выше высоты нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.

В составе экипажа:

Джаред Айзекмана — основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающая в сфере электронной торговли. Именно он возглавил экипаж из новичков в полете. К тому же миллиардер полностью оплатил полет. Сиан Проктор — педагог, которая будет пилотом миссии; Хейли Арсено — помощница врача из детского исследовательского госпиталя, которая будет бортовым врачом; Кристофер Семброски — сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США, который будет бортовым инженером.

Полет на орбиту был задуман Айзекмана ради благотворительной акции. Миллиардер хотел привлечь внимание к одному из направлений благотворительной деятельности — исследовательской детской больницы имени Святого Иуды, которая является ведущим детским онкологическим центром в стране. Он лично пообещал передать института 100 млн долларов.

Полет SpaceX стал историческим, ведь еще ни один гражданский экипаж не отправляли на околоземную орбиту. Члены экипажа будут осуществлять полет вокруг Земли каждые 90 минут.

Читайте также:

Компания Илона Маска SpaceX сделала еще один шаг для колонизации Марса: прогресс поражает

сделала еще один шаг для колонизации Марса: прогресс поражает Грузовой корабль Dragon SpaceX успешно состыковался с МКС

Новости мира: компания Илона Маска "Спейс Икс" отправит на орбиту свой первый гражданский экипаж

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку