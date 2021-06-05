Грузовой корабль Dragon SpaceX успешно состыковался с МКС

Dragon доставил принадлежности для членов экипажа.

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станцией.

Об этом сообщили в Twitter NASA.

Также читайте Уже почти две тысячи спутников: SpaceX вывела на орбиту новую группу Starlink

Dragon доставил принадлежности для членов экипажа МКС, а также несколько выдвижных солнечных батарей.

"Грузовой космический корабль Dragon автономно состыковался в 5:09 по восточному времени, что сделало его пятым космическим кораблем, который в настоящее время припаркованный на МКС", — говорится в сообщении.

К слову, это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.

Как сообщалось, 3 июня американский компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon.

Новости мира: космический аппарат НАСА с редким грузом на борту возвращается на Землю

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку