Грузовой корабль Dragon SpaceX успешно состыковался с МКС

Dragon доставил принадлежности для членов экипажа.
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станцией.
Об этом сообщили в Twitter NASA.
Dragon доставил принадлежности для членов экипажа МКС, а также несколько выдвижных солнечных батарей.
"Грузовой космический корабль Dragon автономно состыковался в 5:09 по восточному времени, что сделало его пятым космическим кораблем, который в настоящее время припаркованный на МКС", — говорится в сообщении.
К слову, это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.
Как сообщалось, 3 июня американский компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon.