Курс долара і євро на 16 вересня

Курс долара і євро на 16 вересня

Вартість долара становить 26,64 грн, а євро – 31,51 грн.

У четверг, 16 вересня, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 16 вересня:

Долар США – 26,64 грн (плюс 1 коп.).

Євро – 31,51 грн (плюс 5 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 15 вересня:

Долар США – 26,6/26,8 грн.

Євро – 31,3/31,6 грн.

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