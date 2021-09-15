Курс долара і євро на 16 вересня

Вартість долара становить 26,64 грн, а євро – 31,51 грн.
У четверг, 16 вересня, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 16 вересня:
- Долар США – 26,64 грн (плюс 1 коп.).
- Євро – 31,51 грн (плюс 5 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 15 вересня:
- Долар США – 26,6/26,8 грн.
- Євро – 31,3/31,6 грн.
Читайте також:
- Держбюджет-2022: лікарям обіцяють мінімальну зарплату на рівні 20 тисяч гривень;
- У 2022 році на освіту виділять 190 млрд гривень і підвищать зарплати та стипендії;
- Кабінет міністрів України заклав 531 млрд грн до бюджету Пенсійного фонду.