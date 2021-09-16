30 продуктов, которые не стоит есть после 30 лет

30 продуктов, которые не стоит есть после 30 лет

Что нельзя есть после 30 лет?

Даже если вы не чувствуете изменений, организм в двадцать — не тот, что в тридцать. Если в студенческие годы вы могли позволить себе любую еду и вам за это ничего не было, с годами все изменилось.

Мы исследовали науку о старении, питании и составили список продуктов, которые вредят организму после 30-ти.

Ароматизированный йогурт

Уже сокращаете количество конфет и печенья? Не думайте, что это полная победа. Многие источники сахара менее очевидны, например, хлеб, кетчуп и ароматизированные йогурты. В ароматизированном йогурте может быть столько же сахара, как и в миске мороженого.

Консервированный суп, сухая лапша, растворимое пюре и т.п.

Исследование 2013 года выявило связь между высоким кровяным давлением и старением кожи, в котором по сравнению со своими коллегами старшего возраста, женщины-участницы эксперимента с меньшим количеством морщин также имели более низкое кровяное давление.

По правилам врачей человеку противопоказано употребление 2300 мг соли в день, но много популярных сухих завтраков и обедов содержат 40% рекомендуемого дневного потребления соли только в одной порции. И это не единственная причина, почему следует избегать полуфабрикатов.

Многие консервированные супы, сухая лапша, растворимое пюре содержат BPA (Бисфенол А), химическое вещество, связанное с раком, бесплодием и увеличением веса.

Veer

Выпечка на завтрак

Большинство сладких блюд с утра содержат дневную норму сахара. Сахар по утрам вызывает целый ряд проблем со здоровьем, включая резистентность к инсулину, что может привести к СПКЯ, состояния, связанного с женским бесплодием. И если вам все же удалось создать семью, несмотря на такую сахарную диету, ваша привычка к употреблению сахара может снизить шансы на здоровую жизнь в будущем.

Согласно исследованию 2014 года, люди, которые потребляют до 21% своих ежедневных калорий с добавлением сахара, имеют на 38% больший риск смерти от сердечных заболеваний по сравнению с людьми, которые потребляли 8% или меньше своих калорий. Откажитесь от мусора и начните свой день не с булочки с джемом, а с банана.

Жареное мясо

Гриль — это быстрый способ приготовления блюд и, как нам кажется, здоровее жарки на сковороде. Но приготовление стейков при высоких температурах на открытом огне может образовать гетероциклические амины (HCA) и полициклические ароматические углеводороды (PAHs). Эти вредные химические вещества изменяют ДНК и увеличивают риск рака.

Сладкая газировка

Вода с газом и сахаром содержит еще и красители, потенциально вызывающие рак. Кроме того сахар отрицательно влияет на овуляцию, а еще связан с ухудшением подвижности сперматозоидов. Проще говоря, сладкая вода может осложнить зачатие.

Печенье

Фабричная выпечка снабдит вас пустыми калориями и жиром. Зачем?..

Лиза Московиц

"Когда мы молоды, здоровое питание кажется бессмысленным, мы можем просто сходить в спортзал пару раз, чтобы похудеть. К сожалению, по мере старения организма спорт все еще эффективен, но для похудения нужно много заниматься", — говорит диетолог и основатель группы NY Nutrition Лиза Московиц.

Когда дело доходит до сброса килограммов, ключевым является воздержание от калорийных, трудно сбалансированных закусок, таких как магазинное печенье.

Коктейли и пиво

С возрастом организм не так эффективно метаболизирует алкоголь.

"Также становится все труднее хорошо отдохнуть после алкогольной вечеринки. В 20-ть это было проще. Бессонные ночи приводят к употреблению избыточного количества углеводов и сахара на следующий день, что может способствовать дальнейшему увеличению веса", — говорит диетолог Марта Маккитрик.

Более того, алкоголь высасывает влагу из вашей кожи, делает морщины заметными, и со временем, если вы продолжите пить, кожа потеряет эластичность.

Белый хлеб

Если ваш бублик не испекли из цельнозерновой муки, считайте его лишним продуктом в вашей корзинке. Организм превращает рафинированные углеводы в сахар, который вредит коллагену и другим белкам, борющимся с морщинами.

Быстрая китайская еда на вынос

Вы уже знаете, что китайская еда на вынос, как и быстрые сухие обеды, содержит много соли. Недаром после ее употребления вы чувствуете жажду.

Соль выводит влагу с вашей кожи и повышать кровяное давление.

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Веганский гамбургеры

Еда без мяса на первый взгляд кажется здоровым. Но витамин В12, питательное вещество, кторый содержится в говядине, способствует тому, что мы, например, поседеем позже. Поэтому, если вы не вегетарианец, не исключайте мясо из своего рациона. Диетические сорта содержат более высокий уровень омега-3 жирных кислот, которые уменьшают риск сердечных заболеваний.

Кофе со льдом

Употребление напитка с кофеином через соломинку (его так приятно потягивать, поэтому и выпить можно много!) — как большинство из нас любит — это преждевременное старение кожи.

В течение дня мы подвергаемся воздействию стрессовых факторов, что плохо влияет на состояние эпидермиса. Но во время сна наши клетки восстанавливаются. И только они восстановятся, мы снова убиваем их кофеином в избыточном количестве.

Более того, холодные напитки замедляют переваривание пищи.

Искусственные подсластители

Если после 30-ти вы начали полнеть, это может свидетельствовать, что ваша печень не работает, как часы.

Отказ от токсинов, таких как искусственные подсластители, будет способствовать эффективному функционированию жизненно важного органа, и, в свою очередь, поможет похудеть. Чтобы ускорить процесс детоксикации, избегайте таких продуктов, как жевательная резинка без сахара, конфеты и желейные сладости.

Продукты с пестицидами

За 30 лет вы уже достаточно токсинов накопили, и они уже начали негативно влиять на обмен веществ и гормональный баланс.

Исследователи также обнаружили, что мужчины, которые потребляют больше пестицидов с продуктами, имеют гораздо меньше движущихся сперматозоидов.

Больше всего накапливают пестициды яблоки, клубника, виноград, сельдерей, персики, шпинат, болгарский перец, огурцы и помидоры черри.

Маргарин

Маргарин часто изготавливают из частично гидрированного масла — одного из самых распространенных трансжиров. Этот тип жира связан с заболеваниями сердца, а также ускоряет процесс старения кожи, сделав ее более уязвимой к ультрафиолетовому излучению. Когда кожа повреждается солнечными лучами, эластин и коллаген разрушаются. Но это еще не все: исследования обнаружили, что употребление маргарина может вызвать хроническое воспаление, которое ускоряет образование морщин.

Замороженные блюда

20-летним легко сбросить десять килограммов. Стоит не съесть пару ужинов. Но это практически невозможно, когда вам тридцать.

Замороженной пище не хватает сытных питательных веществ, таких как клетчатка. А соли, сахара и химических добавок, которые просто не нужны вашему организму, там очень много.

Бекон

Плохие новости для любителей бекона: регулярное потребление его на завтрак способствует старению кожи.

68% калорий поступают из жира бекона. Кроме того, они способствуют увеличению веса и увеличивают риск сердечных заболеваний и инсульта, насыщенные жиры могут вызывать воспаление, которое ускоряет старение кожи.

Бекон и другое обработанное мясо содержит нитрат натрия, который, согласно исследованиям 2013, опубликованным в журнале European Cytokine Network, усиливает окислительный стресс. А окислительный стресс может вызвать структурные изменения коллагена и эластина (белки, которые сохраняют кожу молодой), что приводит к преждевременным морщинам.

К счастью, вам не придется отказываться от бекона, чтобы кожа оставалась гладкой. Просто перейдите на сорт без нитратов, содержащий менее 2 г жира.

Сладкие кофейные напитки

Напитки с искусственными подсластителями не только богаты лишними калориями, но и мешают организму регулировать то, что мы едим. Результатом являются метаболические нарушениям, такие как плохая реакция на инсулин и повышенный уровень глюкозы, что может привести к накоплению жира и, например, метаболическому синдрому, диабету 2 типа.

"Если напитки с искусственными подсластителями являются основным элементом вашего рациона, лучше избавиться от этой привычки и предупредить старение", — говорит Московиц.

Сиропы и топпинги

Если вы любите блинчики со сладкими сиропами из бутылочки по утрам, то помните: в них много кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, который связан с метаболическим синдромом, включая аномальное увеличение веса, триглицеридов и вредного висцерального жира в организме, который откладывается на животе и талии.

Сырные соусы к чипсам и картофелю

Многие из этих соусов содержат искусственные красители и ароматизаторы. И они не имеют ничего общего с сыром.

Соевый соус

Мешки и темные круги под глазами, как правило, становятся все более выраженными с каждым днем ​​рождения, а обезвоживание ухудшает ситуацию. Одна столовая ложка соевого соуса содержит 879 миллиграммов соли.

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Салями и хот-доги

Мясо можно считать лучшей пищей для мужчин, но если любите полуфабрикаты и колбасу, пострадает качество спермы.

Исследование 2014 года, опубликованное в журнале «Эпидемиология», выявило связь между употреблением обработанного мяса, такого как салями и сосиски, и снижением количества сперматозоидов.

Мороженое с кофейным наполнителем

Время от времени после обеда ложка мороженого не страшна, но лучше избегать кофейного десерта. Мроженое, которое содержит кофеин, эквивалентно половине выпитого эспрессо.

С возрастом циркадные ритмы, а также гормоны, которые могут сделать нас более чувствительными к кофеину и повлиять на способность крепко спать, меняются.

Чипсы

С каждым годом организм нуждается и сжигает меньше калорий. Поэтому порции пищи с возрастом должны становиться меньше.

Перекусов это тоже касается, особенно когда речь идет о чипсах. Согласитесь, под кино или футбол их так много можно съесть. Нужно ли?..

Энергетики

Вам не нужны дополнительные калории и сахар, содержащиеся в таких напитках.

С возрастом мы становимся менее активными и более напряженными, что может изменить метаболизм. Чем меньше в вашем рационе сахара, тем лучше для вашего пресса и общего здоровья.

Арахисовое масло

Арахисовая паста часто содержит много сахари, гидрогенизированных и обработанных растительных масел, которые могут повысить уровень холестерина.

Протеиновые батончики

Если утром вы опаздываете и нет времени на здоровый завтрак, съесть батончик — не вариант.

Искусственный сахар и пальмовое масло не сделает вас здоровее.

pixabay.com

Фаст-фуд

В картофеле и сыре-фри, гамбургерах и куриных крылышках много соли, пустых углеводов, которые увеличивают уровень сахара в крови.

Консервированные фрукты

Консервированные фрукты наполнены искусственными ароматизаторами, это не прибавит здоровья, а только лишние кило.

Кетчуп

Обработанный соус к пасте или картофелю содержит много масла, сахара и соли.

Добавки к кофе, например, взбитые сливки

Такие сливки содержат диоксид титана, блокатор ультрафиолетового излучения, который также выполняет роль отбеливателя, как и крем от солнца!

Кроме того в сливках много транс-жиров, например, гидрогенизированного масла, а они вызывают воспаление.

Вам может показаться, что 30 продуктов, которые не стоит есть после 30 лет — это уже слишком. Ничего страшного в том, чтобы утром выпить кофе с булочкой нет. Но если посчитать эти булочки и чашки кофе за неделю или месяц, получится не так мало. Поэтому измените свой рацион — укрепите здоровье.

В статье были использованы следующие научные материалы:

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