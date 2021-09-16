30 продуктов, которые не стоит есть после 30 лет

Что нельзя есть после 30 лет?
Даже если вы не чувствуете изменений, организм в двадцать — не тот, что в тридцать. Если в студенческие годы вы могли позволить себе любую еду и вам за это ничего не было, с годами все изменилось.
Мы исследовали науку о старении, питании и составили список продуктов, которые вредят организму после 30-ти.
Ароматизированный йогурт
Уже сокращаете количество конфет и печенья? Не думайте, что это полная победа. Многие источники сахара менее очевидны, например, хлеб, кетчуп и ароматизированные йогурты. В ароматизированном йогурте может быть столько же сахара, как и в миске мороженого.
Консервированный суп, сухая лапша, растворимое пюре и т.п.
Исследование 2013 года выявило связь между высоким кровяным давлением и старением кожи, в котором по сравнению со своими коллегами старшего возраста, женщины-участницы эксперимента с меньшим количеством морщин также имели более низкое кровяное давление.
По правилам врачей человеку противопоказано употребление 2300 мг соли в день, но много популярных сухих завтраков и обедов содержат 40% рекомендуемого дневного потребления соли только в одной порции. И это не единственная причина, почему следует избегать полуфабрикатов.
Многие консервированные супы, сухая лапша, растворимое пюре содержат BPA (Бисфенол А), химическое вещество, связанное с раком, бесплодием и увеличением веса.
Выпечка на завтрак
Большинство сладких блюд с утра содержат дневную норму сахара. Сахар по утрам вызывает целый ряд проблем со здоровьем, включая резистентность к инсулину, что может привести к СПКЯ, состояния, связанного с женским бесплодием. И если вам все же удалось создать семью, несмотря на такую сахарную диету, ваша привычка к употреблению сахара может снизить шансы на здоровую жизнь в будущем.
Согласно исследованию 2014 года, люди, которые потребляют до 21% своих ежедневных калорий с добавлением сахара, имеют на 38% больший риск смерти от сердечных заболеваний по сравнению с людьми, которые потребляли 8% или меньше своих калорий. Откажитесь от мусора и начните свой день не с булочки с джемом, а с банана.
Жареное мясо
Гриль — это быстрый способ приготовления блюд и, как нам кажется, здоровее жарки на сковороде. Но приготовление стейков при высоких температурах на открытом огне может образовать гетероциклические амины (HCA) и полициклические ароматические углеводороды (PAHs). Эти вредные химические вещества изменяют ДНК и увеличивают риск рака.
Сладкая газировка
Вода с газом и сахаром содержит еще и красители, потенциально вызывающие рак. Кроме того сахар отрицательно влияет на овуляцию, а еще связан с ухудшением подвижности сперматозоидов. Проще говоря, сладкая вода может осложнить зачатие.
Печенье
Фабричная выпечка снабдит вас пустыми калориями и жиром. Зачем?..
"Когда мы молоды, здоровое питание кажется бессмысленным, мы можем просто сходить в спортзал пару раз, чтобы похудеть. К сожалению, по мере старения организма спорт все еще эффективен, но для похудения нужно много заниматься", — говорит диетолог и основатель группы NY Nutrition Лиза Московиц.
Когда дело доходит до сброса килограммов, ключевым является воздержание от калорийных, трудно сбалансированных закусок, таких как магазинное печенье.
Коктейли и пиво
С возрастом организм не так эффективно метаболизирует алкоголь.
"Также становится все труднее хорошо отдохнуть после алкогольной вечеринки. В 20-ть это было проще. Бессонные ночи приводят к употреблению избыточного количества углеводов и сахара на следующий день, что может способствовать дальнейшему увеличению веса", — говорит диетолог Марта Маккитрик.
Более того, алкоголь высасывает влагу из вашей кожи, делает морщины заметными, и со временем, если вы продолжите пить, кожа потеряет эластичность.
Белый хлеб
Если ваш бублик не испекли из цельнозерновой муки, считайте его лишним продуктом в вашей корзинке. Организм превращает рафинированные углеводы в сахар, который вредит коллагену и другим белкам, борющимся с морщинами.
Быстрая китайская еда на вынос
Вы уже знаете, что китайская еда на вынос, как и быстрые сухие обеды, содержит много соли. Недаром после ее употребления вы чувствуете жажду.
Соль выводит влагу с вашей кожи и повышать кровяное давление.
Веганский гамбургеры
Еда без мяса на первый взгляд кажется здоровым. Но витамин В12, питательное вещество, кторый содержится в говядине, способствует тому, что мы, например, поседеем позже. Поэтому, если вы не вегетарианец, не исключайте мясо из своего рациона. Диетические сорта содержат более высокий уровень омега-3 жирных кислот, которые уменьшают риск сердечных заболеваний.
Кофе со льдом
Употребление напитка с кофеином через соломинку (его так приятно потягивать, поэтому и выпить можно много!) — как большинство из нас любит — это преждевременное старение кожи.
В течение дня мы подвергаемся воздействию стрессовых факторов, что плохо влияет на состояние эпидермиса. Но во время сна наши клетки восстанавливаются. И только они восстановятся, мы снова убиваем их кофеином в избыточном количестве.
Более того, холодные напитки замедляют переваривание пищи.
Искусственные подсластители
Если после 30-ти вы начали полнеть, это может свидетельствовать, что ваша печень не работает, как часы.
Отказ от токсинов, таких как искусственные подсластители, будет способствовать эффективному функционированию жизненно важного органа, и, в свою очередь, поможет похудеть. Чтобы ускорить процесс детоксикации, избегайте таких продуктов, как жевательная резинка без сахара, конфеты и желейные сладости.
Продукты с пестицидами
За 30 лет вы уже достаточно токсинов накопили, и они уже начали негативно влиять на обмен веществ и гормональный баланс.
Исследователи также обнаружили, что мужчины, которые потребляют больше пестицидов с продуктами, имеют гораздо меньше движущихся сперматозоидов.
Больше всего накапливают пестициды яблоки, клубника, виноград, сельдерей, персики, шпинат, болгарский перец, огурцы и помидоры черри.
Маргарин
Маргарин часто изготавливают из частично гидрированного масла — одного из самых распространенных трансжиров. Этот тип жира связан с заболеваниями сердца, а также ускоряет процесс старения кожи, сделав ее более уязвимой к ультрафиолетовому излучению. Когда кожа повреждается солнечными лучами, эластин и коллаген разрушаются. Но это еще не все: исследования обнаружили, что употребление маргарина может вызвать хроническое воспаление, которое ускоряет образование морщин.
Замороженные блюда
20-летним легко сбросить десять килограммов. Стоит не съесть пару ужинов. Но это практически невозможно, когда вам тридцать.
Замороженной пище не хватает сытных питательных веществ, таких как клетчатка. А соли, сахара и химических добавок, которые просто не нужны вашему организму, там очень много.
Бекон
Плохие новости для любителей бекона: регулярное потребление его на завтрак способствует старению кожи.
68% калорий поступают из жира бекона. Кроме того, они способствуют увеличению веса и увеличивают риск сердечных заболеваний и инсульта, насыщенные жиры могут вызывать воспаление, которое ускоряет старение кожи.
Бекон и другое обработанное мясо содержит нитрат натрия, который, согласно исследованиям 2013, опубликованным в журнале European Cytokine Network, усиливает окислительный стресс. А окислительный стресс может вызвать структурные изменения коллагена и эластина (белки, которые сохраняют кожу молодой), что приводит к преждевременным морщинам.
К счастью, вам не придется отказываться от бекона, чтобы кожа оставалась гладкой. Просто перейдите на сорт без нитратов, содержащий менее 2 г жира.
Сладкие кофейные напитки
Напитки с искусственными подсластителями не только богаты лишними калориями, но и мешают организму регулировать то, что мы едим. Результатом являются метаболические нарушениям, такие как плохая реакция на инсулин и повышенный уровень глюкозы, что может привести к накоплению жира и, например, метаболическому синдрому, диабету 2 типа.
"Если напитки с искусственными подсластителями являются основным элементом вашего рациона, лучше избавиться от этой привычки и предупредить старение", — говорит Московиц.
Сиропы и топпинги
Если вы любите блинчики со сладкими сиропами из бутылочки по утрам, то помните: в них много кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, который связан с метаболическим синдромом, включая аномальное увеличение веса, триглицеридов и вредного висцерального жира в организме, который откладывается на животе и талии.
Сырные соусы к чипсам и картофелю
Многие из этих соусов содержат искусственные красители и ароматизаторы. И они не имеют ничего общего с сыром.
Соевый соус
Мешки и темные круги под глазами, как правило, становятся все более выраженными с каждым днем рождения, а обезвоживание ухудшает ситуацию. Одна столовая ложка соевого соуса содержит 879 миллиграммов соли.
Салями и хот-доги
Мясо можно считать лучшей пищей для мужчин, но если любите полуфабрикаты и колбасу, пострадает качество спермы.
Исследование 2014 года, опубликованное в журнале «Эпидемиология», выявило связь между употреблением обработанного мяса, такого как салями и сосиски, и снижением количества сперматозоидов.
Мороженое с кофейным наполнителем
Время от времени после обеда ложка мороженого не страшна, но лучше избегать кофейного десерта. Мроженое, которое содержит кофеин, эквивалентно половине выпитого эспрессо.
С возрастом циркадные ритмы, а также гормоны, которые могут сделать нас более чувствительными к кофеину и повлиять на способность крепко спать, меняются.
Чипсы
С каждым годом организм нуждается и сжигает меньше калорий. Поэтому порции пищи с возрастом должны становиться меньше.
Перекусов это тоже касается, особенно когда речь идет о чипсах. Согласитесь, под кино или футбол их так много можно съесть. Нужно ли?..
Энергетики
Вам не нужны дополнительные калории и сахар, содержащиеся в таких напитках.
С возрастом мы становимся менее активными и более напряженными, что может изменить метаболизм. Чем меньше в вашем рационе сахара, тем лучше для вашего пресса и общего здоровья.
Арахисовое масло
Арахисовая паста часто содержит много сахари, гидрогенизированных и обработанных растительных масел, которые могут повысить уровень холестерина.
Протеиновые батончики
Если утром вы опаздываете и нет времени на здоровый завтрак, съесть батончик — не вариант.
Искусственный сахар и пальмовое масло не сделает вас здоровее.
Фаст-фуд
В картофеле и сыре-фри, гамбургерах и куриных крылышках много соли, пустых углеводов, которые увеличивают уровень сахара в крови.
Консервированные фрукты
Консервированные фрукты наполнены искусственными ароматизаторами, это не прибавит здоровья, а только лишние кило.
Кетчуп
Обработанный соус к пасте или картофелю содержит много масла, сахара и соли.
Добавки к кофе, например, взбитые сливки
Такие сливки содержат диоксид титана, блокатор ультрафиолетового излучения, который также выполняет роль отбеливателя, как и крем от солнца!
Кроме того в сливках много транс-жиров, например, гидрогенизированного масла, а они вызывают воспаление.
Вам может показаться, что 30 продуктов, которые не стоит есть после 30 лет — это уже слишком. Ничего страшного в том, чтобы утром выпить кофе с булочкой нет. Но если посчитать эти булочки и чашки кофе за неделю или месяц, получится не так мало. Поэтому измените свой рацион — укрепите здоровье.
В статье были использованы следующие научные материалы:
- What Your Skin Says About How Long You 'll Live
- Processed Meat Intake Is Unfavorably and Fish Intake Favorably Associated with Semen Quality Indicators among Men Attending a Fertility Clinic1,2,3