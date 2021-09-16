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Ситуація на Донбасі: бойовики затихли, втрат немає 

Ситуація на Донбасі: бойовики затихли, втрат немає 

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Українська сторона нарахувала три порушення режиму за добу.

Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

  • Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї. 
  • В напрямку Південного збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Авдіївки російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. 

Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше стало відомо, що на Донбасі у результаті обстрілу бойовиків загинув 27-річний матрос Артур Голуб з Житомирської області. Він перебував у вантажівці, в яку поцілили окупанти.

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