Ситуація на Донбасі: бойовики затихли, втрат немає

Ситуація на Донбасі: бойовики затихли, втрат немає

Українська сторона нарахувала три порушення режиму за добу.

Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї. В напрямку Південного збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів.

збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше стало відомо, що на Донбасі у результаті обстрілу бойовиків загинув 27-річний матрос Артур Голуб з Житомирської області. Він перебував у вантажівці, в яку поцілили окупанти.

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