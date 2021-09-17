Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 6,6 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 99 человек, 1 914 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 568 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 35 171 человека;

методом ИФА — 8 230 человек;

экспресс-тестами — 31 879 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 338 164 человека;

выздоровели — 2 228 543 человека;

летальных исходов — 54 750;

проведено ПЦР-тестов — 12 412 498.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).

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