Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 6,6 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 99 человек, 1 914 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 568 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 35 171 человека;
- методом ИФА — 8 230 человек;
- экспресс-тестами — 31 879 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 338 164 человека;
- выздоровели — 2 228 543 человека;
- летальных исходов — 54 750;
- проведено ПЦР-тестов — 12 412 498.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).