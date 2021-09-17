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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 вересня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,6 тисячі.

В Україні станом на ранок 17 вересня зафіксовано 6 624 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 99 людей, 1 914 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 568 осіб.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 35 171 особу;
  • методом ІФА – 8 230 осіб;
  • експрес-тестами – 31 879 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 338 164 особи;
  • одужало – 2 228 543 особи;
  • летальних випадків – 54 750;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 412 498.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

Коронавірус у Львові й області невпинно пнеться вгору: статистика на 17 вересня

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