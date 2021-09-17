Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,6 тисячі.
В Україні станом на ранок 17 вересня зафіксовано 6 624 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 99 людей, 1 914 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 568 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 35 171 особу;
- методом ІФА – 8 230 осіб;
- експрес-тестами – 31 879 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 338 164 особи;
- одужало – 2 228 543 особи;
- летальних випадків – 54 750;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 412 498.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).
Коронавірус у Львові й області невпинно пнеться вгору: статистика на 17 вересня