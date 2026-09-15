Шоколад становится роскошью: эксперты назвали истинную причину катастрофической потери урожаев какао

Ученые назвали главную угрозу урожая какао, и это не жара и не засуха / © Associated Press

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Почти 6 миллионов мелких фермеров в мире зависят от выращивания какао, но изменения климата все больше влияют на их урожаи. Новое исследование показало, что наибольший вред какао могут наносить не рекордные температуры или засуха, а чрезмерные осадки.

Об этом пишет Gizmodo.

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Какао не любит слишком много дождя

Какао растет преимущественно во влажных тропиках, где деревья привыкли к регулярному чередованию дождливого и сухого сезонов. Проблемы начинаются тогда, когда привычный баланс поднимается и за короткое время выпадает слишком много осадков.

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Исследователи проанализировали данные об урожайности какао в регионах Ганы и сопоставили их с ежедневными показателями температуры и осадков. Оказалось, что именно сильные дожди были самым заметным климатическим фактором, ограничивающим урожай.

Особенно опасными они становятся во время цветения и формирования молодых плодов. Чрезмерная влага может помешать этим процессам, а еще создает благоприятные условия для грибковых заболеваний.

Худший момент — во время цветения

Для какао важно не только количество осадков, но и то, когда именно они выпадают. Тот же ливень может иметь значительно разные последствия в зависимости от фазы развития дерева.

В Гане, которая является одним из крупнейших производителей какао в мире, наибольший вред наносят сильные дожди в течение апреля-июня — именно тогда деревья цветут и начинают формировать молодые плоды. В ноябре-феврале проблемой становится уже противоположная ситуация — недостаточное количество осадков.

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Похожую зависимость исследователи заметили в Эквадоре и Индонезии. Там урожай также был хуже в годы с чрезмерно влажными сезонами.

Какао-деревья являются чувствительными к чрезмерным осадкам / © Фото из открытых источников

Почему изменения климата усугубляют проблему

Глобальное потепление изменяет не только температуру, но характер осадков. При каждом повышении средней температуры приблизительно на 1°C атмосфера может удерживать примерно на 7% больше водяного пара — это создает условия для более сильных ливней.

Есть еще один фактор — естественные климатические колебания, в частности Эль-Ниньо. Его влияние зависит от региона: в Западной Африке он обычно уменьшает риск чрезмерных дождей, но повышает риск засухи, в то время как в Эквадоре может, наоборот, сделать сезон дождей более влажным.

Ученые считают, что сильные осадки могут быть относительно удобной для фермеров угрозой, ведь их можно прогнозировать. Если заранее знать о периоде сильнейших дождей, хозяева могут улучшить дренаж и принять меры против грибковых болезней.

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Останемся ли без шоколада

Пока ученые не говорят об исчезновении какао или шоколада. Проблема в другом: если экстремальные осадки станут более частыми и сильными, фермерам придется адаптировать хозяйства к новым условиям.

Это непросто, ведь какао — многолетняя культура. Фермер не может просто в следующем году посадить другой сорт вместо дерева, которое будет расти десятилетиями.

Для потребителей последствия уже ощущаются из-за цен. В 2024 году стоимость сырьевого какао резко возросла, вынудив производителей шоколада повышать цены, уменьшать размер плиток или изменять рецептуру продукции.

Так что будущее любимых сладостей зависит не только от температуры планеты. Иногда для урожая какао опасным может оказаться то, чего, казалось бы, не бывает слишком много — дождь.

Напомним, рост цен на какао уже ощущается на практике: стоимость бобов увеличилась более чем на 400% и многие производители вынуждены уменьшать размер шоколадных плиток, чтобы сохранить доступность продукции для потребителей.

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